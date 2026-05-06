Xangecom Aptos Labs and Decibel Foundation Partner to Launch the First On-Chain Standard for Sovereign Mitigation Data

Xange.com, Aptos Labs e Decibel Foundation hanno annunciato una collaborazione per lanciare il primo standard on-chain dedicato ai dati di mitigazione sovrana. Si tratta dell’Immutable Metadata Digital Certificate (IMDC), un certificato digitale che consente di rappresentare dati verificabili e commerciabili collegati a oltre 100 miliardi di dollari di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale, in conformità con l’Accordo di Parigi. La novità riguarda l’utilizzo di tecnologie blockchain per certificare e scambiare queste informazioni.

The Immutable Metadata Digital Certificate (IMDC) brings tradeable, verifiable data to a $100 billion-plus pipeline of sovereign Internationally Transferred Mitigation Outcomes under the Paris Agreement. Each IMDC is a cryptographically verifiable certificate representing the official data record of a mitigation outcome, including dMRV verification data, methodology identifiers, and lifecycle status. IMDCs are issued through Xange.com’s Global Environmental Market Infrastructure Solutions (GEMIS), a policy-driven technology framework for sovereign environmental market participation. The first IMDC programme covers a $100 billion-plus pipeline of sovereign Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) identified by Xange.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Xange.com, Aptos Labs and Decibel Foundation Partner to Launch the First On-Chain Standard for Sovereign Mitigation Data Notizie correlate Comunicato Stampa: Reply tra i Launch Partner di Microsoft Agent 365 per governance e scalabilità degli agenti AIFacendo leva sull'expertise delle Questo approccio si traduce in:assessment del livello di maturità dell'AI e degli agent all'interno... Leggi anche: Unicredit sostiene 38a Louis Vuitton America's Cup in qualità di Global Partner e Global Banking Partner