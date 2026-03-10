La capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, ha spiegato il significato dell’espressione “magistratura come plotone di esecuzione”, sottolineando gli effetti drammatici di questa visione. La dichiarazione si riferisce alle conseguenze di tale concetto nel contesto giudiziario, senza approfondire cause o motivazioni. La sua posizione mira a chiarire un tema che ha generato discussioni nel settore.

La difesa di Bartolozzi Dopo le polemiche causate dalle sue dichiarazioni, la capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi ha provato a spiegarsi in un comunicato rilasciato all’agenzia di stampa Ansa. Bartolozzi ha chiarito che, quando si è riferita alla magistratura come “plotone di esecuzione”, stava parlando della “drammaticità degli effetti che esso porta nella vita delle persone, delle famiglie, delle aziende, specie quando a trovarsi al centro dell’azione giudiziaria è qualcuno che sa di non aver commesso nulla di male”. Bartolozzi sostiene che la riforma su cui si voterà tra due settimane avrebbe l’effetto di far riguadagnare fiducia nella magistratura e di conseguenza, migliorerebbe anche la condizione degli indagati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bartolozzi chiarisce il signficato di "magistratura come plotone di esecuzione": "Per gli effetti drammatici"

