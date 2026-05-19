Filippo Ganna si aggiudica la decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Marina di Massa. Con un tempo che lo porta in testa alla classifica generale, il ciclista italiano si conferma un protagonista della corsa. Afondo Eulalio, invece, commenta di non aver previsto di mantenere la maglia rosa, ma afferma che questa gli dà energia. La vittoria di Ganna si inserisce in una giornata caratterizzata da alte performance e cambiamenti nella classifica.

Uno stratosferico Filippo Ganna domina la decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro individuale Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri. Il corridore della Netcompany Ineos precede sul traguardo, con distacchi siderali, il compagno di squadra Thymen Arensman e il francese Remy Cavagna. La corsa per il successo di tappa non era però l’unico tema caratterizzante della giornata. Al centro dell’attenzione figurava infatti anche il tanto atteso duello per la conquista della maglia rosa che ha riservato un verdetto, almeno in parte, sorprendente rispetto alle previsioni. Il portoghese Afonso Eulalio chiude con un ritardo di 4’57” dal vincitore di tappa, ma con una prova di grande generosità riesce a salvare il simbolo del primato e resiste al prevedibile assalto di Jonas Vingegaard per soli 27”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Afondo Eulalio: “Non pensavo di riuscire a tenere la maglia rosa: mi sta dando forza”

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