Calendario fitto | dalla rottamazione delle cartelle esattoriali alla gestione dei flussi Iva

Il mese di aprile si presenta come un periodo impegnativo per i contribuenti italiani, con numerose scadenze e novità in ambito fiscale. Tra le questioni principali ci sono la definitiva rottamazione delle cartelle esattoriali e la gestione dei flussi dell'IVA, che richiedono attenzione e adempimenti puntuali. Le autorità fiscali hanno annunciato nuove procedure e scadenze che i contribuenti devono rispettare per evitare sanzioni o complicazioni.

F isco, il mese di aprile si preannuncia come un vero percorso a ostacoli per i contribuenti italiani. Il calendario appare, infatti, letteralmente intasato da 53 diversi appuntamenti che si accalcano l’uno sull’altro. Una folla di scadenze che spazia dai classici versamenti periodici fino ai termini più delicati per le nuove sanatorie introdotte dall’ultima Legge di bilancio. Proprio per questo, chi deve rimettersi in regola con l’Erario, chi gestisce un’impresa e anche i liberi professionisti, dovranno muoversi con estrema precisione. In un incastro di date così fitto, infatti, dimenticare una scadenza significa esporsi al rischio di sanzioni che possono diventare decisamente pesanti per il portafoglio.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Calendario fitto: dalla rottamazione delle cartelle esattoriali alla gestione dei flussi Iva Allarme in Sicilia per l'esclusione del 50% dei morosi dalla rottamazione delle cartelle esattorialiAlmeno due milioni e mezzo di siciliani morosi, oltre il 50%, sarebbero tagliati fuori dalla rottamazione-quinquies. Rottamazione cartelle esattoriali, Adiconsum Parma: "Entro il 30 aprile la presentazione delle domande"Adiconsum Parma fa il punto sulle modalità relative alla rottamazione delle cartelle esattoriali 2026, che riguarda tutti i carichi affidati...