Affitti sempre più cari in Sicilia all’Ars una proposta da 15 milioni per aiutare giovani e famiglie
In Sicilia, i costi degli affitti sono in aumento e molte persone si trovano a fronteggiare spese sempre più alte. Recentemente, l’Assemblea regionale ha approvato una proposta di circa 15 milioni di euro destinata a supportare giovani e famiglie in difficoltà. Questa misura si inserisce in un quadro di difficoltà economica, dove alcuni rinviano la decisione di andare a vivere da soli, altri condividono l’appartamento pur lavorando, e molti devono scegliere tra pagare l’affitto o altre spese quotidiane.
C’è chi rinvia il momento di andare a vivere da solo, chi continua a dividere casa pur lavorando e chi, ogni mese, deve scegliere tra l’affitto e le altre spese essenziali. In Sicilia, dove stipendi bassi e precarietà rendono sempre più fragile l’equilibrio economico delle famiglie, trovare e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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