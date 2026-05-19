Affitti sempre più cari in Sicilia all’Ars una proposta da 15 milioni per aiutare giovani e famiglie

In Sicilia, i costi degli affitti sono in aumento e molte persone si trovano a fronteggiare spese sempre più alte. Recentemente, l’Assemblea regionale ha approvato una proposta di circa 15 milioni di euro destinata a supportare giovani e famiglie in difficoltà. Questa misura si inserisce in un quadro di difficoltà economica, dove alcuni rinviano la decisione di andare a vivere da soli, altri condividono l’appartamento pur lavorando, e molti devono scegliere tra pagare l’affitto o altre spese quotidiane.

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