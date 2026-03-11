Affitti sempre più cari nelle città italiane quanto bisognerebbe spendere dello stipendio?

Un recente studio di Locare, società che si occupa di mercato immobiliare, analizza l’aumento dei costi degli affitti nelle città italiane. I dati mostrano come le spese per trovare una casa siano cresciute negli ultimi mesi, portando molti a destinare una parte significativa del proprio stipendio all’affitto. Il rapporto tra reddito e canone mensile varia molto da città a città, influenzando le scelte di chi cerca una sistemazione.

Un recente studio realizzato da Locare, società specializzata nel mercato immobiliare, ha analizzato i costi medi dell'affitto nelle principali città italiane e li ha confrontati con gli stipendi netti medi dei residenti, per capire quale percentuale del reddito mensile venga assorbita dal canone di locazione. Il risultato è una vera e propria mappa del rapporto qualità prezzo nei diversi centri urbani, che evidenzia forti differenze territoriali e un mercato immobiliare che procede a velocità diverse lungo la penisola. Al Sud affitti più sostenibili che al Nord. Secondo l'analisi, il mercato delle locazioni in Italia può essere strutturato su tre livelli principali.

Le minicar sono sempre più presenti nelle città italiane(Adnkronos) – Le minicar si affermano sempre più come soluzione di mobilità urbana nel panorama italiano.

