Affitti sempre più cari nelle città italiane quanto bisognerebbe spendere dello stipendio?
Un recente studio di Locare, società che si occupa di mercato immobiliare, analizza l’aumento dei costi degli affitti nelle città italiane. I dati mostrano come le spese per trovare una casa siano cresciute negli ultimi mesi, portando molti a destinare una parte significativa del proprio stipendio all’affitto. Il rapporto tra reddito e canone mensile varia molto da città a città, influenzando le scelte di chi cerca una sistemazione.
Un recente studio realizzato da Locare, società specializzata nel mercato immobiliare, ha analizzato i costi medi dell’affitto nelle principali città italiane e li ha confrontati con gli stipendi netti medi dei residenti, per capire quale percentuale del reddito mensile venga assorbita dal canone di locazione. Il risultato è una vera e propria mappa del rapporto qualità prezzo nei diversi centri urbani, che evidenzia forti differenze territoriali e un mercato immobiliare che procede a velocità diverse lungo la penisola. Al Sud affitti più sostenibili che al Nord. Secondo l’analisi, il mercato delle locazioni in Italia può essere strutturato su tre livelli principali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Articoli correlati
Leggi anche: Affitti sempre più cari: quasi la metà dello stipendio dei napoletani se ne va per pagare il canone
Le minicar sono sempre più presenti nelle città italiane(Adnkronos) – Le minicar si affermano sempre più come soluzione di mobilità urbana nel panorama italiano.
Altri aggiornamenti su Affitti sempre più cari nelle città...
Temi più discussi: Case e affitti sempre più cari, ma Torino resta tra le città più accessibili; In Lombardia il reddito non dà un tetto. Vuoto il 20% delle case: è l’effetto degli affitti brevi; Case più care a Roma; Affitti a Roma (e Milano): i contratti crescono, ma il mercato si precarizza.
Case sempre più care e affitti introvabili: il mercato immobiliare pordenonese continua a correrePORDENONE – Il mercato immobiliare della provincia di Pordenone continua a muoversi su un crinale delicato: compravendite in crescita, prezzi in aumento e affitti sempre più difficili da trovare. A pa ... pordenoneoggi.it
Affitti, cari e introvabili: costano il 60% del reddito. Massa è la città più onerosaMassa, 15 novembre 2025 – Massa, casa sempre più cara: l’affitto assorbe il 60% del reddito familiare. Locazioni brevi e domanda in aumento spingono i canoni. Sempre più difficile per famiglie e ... lanazione.it
ECOVILLAGGI, AFFITTI, CAMERE, COLIVING, COWORKING, PROGETTI COLLABORAZIONI. Ci trovate anche su Truth Social https://truthsocial.com/group/sharing-projects-community - facebook.com facebook
CASA, SBERNA-MAGONI (FDI-ECR): “SU AFFITTI BREVI E PIANO CASA NO BATTAGLIE IDEOLOGICHE DI NARDELLA” @AntonellaSberna @LaraMagoni Link al comunicato stampa x.com