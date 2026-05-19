Affitti brevi partita Iva anche con due case | la sentenza della Corte tributaria

Negli ultimi anni, sono aumentate notevolmente le pratiche di affitti brevi, sostenute dall'espansione delle piattaforme online e dalla domanda turistica crescente. La questione relativa alla possibilità di esercitare attività di locazione con partita Iva anche possedendo due immobili è stata affrontata di recente da una sentenza della Corte tributaria. La decisione ha chiarito alcuni aspetti fiscali legati a questa tipologia di attività, rispondendo a domande frequenti di proprietari e professionisti del settore.

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Negli ultimi anni il fenomeno delle locazioni brevi è cresciuto molto, spinto soprattutto dalla diffusione delle piattaforme digitali e dalla crescente domanda turistica. Nel tempo, però, il legislatore è intervenuto introducendo un tetto massimo al numero di immobili destinabili alle locazioni brevi. Il limite, inizialmente fissato a quattro immobili, dal 2026 è stato ridotto a due. Una soglia che, nelle intenzioni, dovrebbe distinguere chi svolge un’attività occasionale da chi opera in modo strutturato. Ma il rispetto del limite numerico non è sufficiente, da solo, a escludere la natura imprenditoriale dell’attività. A chiarire quest’ultimo passaggio è la sentenza n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Affitti brevi, partita Iva anche con due case: la sentenza della Corte tributaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Affitti brevi e Partita IVA: la nuova regola che pochi sanno Sullo stesso argomento Scommesse, applicazione dell'imposta unica sui ricavi: sentenza della corte tributaria di MessinaLa Corte tributaria di Messina con sentenza, depositata la scorsa settimana, ha riconosciuto ai Ctd collegati a Stanleybet l’applicazione... Naspi revocata con l’apertura della partita Iva, la sentenza che cambia le regoleUna svolta destinata a incidere concretamente sulla vita di migliaia di lavoratori arriva dalla Suprema Corte. Affitti brevi, partita Iva anche con due case: la sentenza della Corte tributariaLa Corte tributaria di Firenze chiarisce che negli affitti brevi conta la gestione degli immobili, non solo il loro numero ai fini fiscali ... quifinanza.it Partita Iva, a chi serve per gli affitti brevi: ultime novità sul ddl Bilancio 2026L’obbligo scatterebbe a partire dal terzo immobile dato in affitto e non più dal quinto come succede tuttora. Cosa sapere. A chi serve la partita Iva per gli affitti brevi nel 2026? Sugli adempimenti ... lettera43.it