Scommesse applicazione dell' imposta unica sui ricavi | sentenza della corte tributaria di Messina

Da messinatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte tributaria di Messina ha depositato una sentenza la settimana scorsa riguardante le scommesse e l’applicazione dell’imposta unica sui ricavi. La decisione riguarda i centri di scommesse collegati a una società di gioco e ha riconosciuto loro il diritto di applicare questa imposta calcolata sui ricavi. La sentenza si basa sulle difese presentate dall’Studio Legale Agnello.

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La Corte tributaria di Messina con sentenza, depositata la scorsa settimana, ha riconosciuto ai Ctd collegati a Stanleybet l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse calcolata sui ricavi, accogliendo le difese dello Studio Legale Agnello.  Il Collegio, composto dai Giudici Costa, Platania.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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