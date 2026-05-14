Scommesse applicazione dell' imposta unica sui ricavi | sentenza della corte tributaria di Messina

La Corte tributaria di Messina ha depositato una sentenza la settimana scorsa riguardante le scommesse e l’applicazione dell’imposta unica sui ricavi. La decisione riguarda i centri di scommesse collegati a una società di gioco e ha riconosciuto loro il diritto di applicare questa imposta calcolata sui ricavi. La sentenza si basa sulle difese presentate dall’Studio Legale Agnello.

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