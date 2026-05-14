Scommesse applicazione dell' imposta unica sui ricavi | sentenza della corte tributaria di Messina
La Corte tributaria di Messina ha depositato una sentenza la settimana scorsa riguardante le scommesse e l’applicazione dell’imposta unica sui ricavi. La decisione riguarda i centri di scommesse collegati a una società di gioco e ha riconosciuto loro il diritto di applicare questa imposta calcolata sui ricavi. La sentenza si basa sulle difese presentate dall’Studio Legale Agnello.
La Corte tributaria di Messina con sentenza, depositata la scorsa settimana, ha riconosciuto ai Ctd collegati a Stanleybet l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse calcolata sui ricavi, accogliendo le difese dello Studio Legale Agnello. Il Collegio, composto dai Giudici Costa, Platania.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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