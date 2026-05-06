Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 6 maggio, Alessia dalla Sardegna ha scelto il pacco numero 17. Stefano De Martino ha commentato di averla trovata confusa, mentre Herbert è stato chiamato a sostituirlo, e la partita è stata interrotta. Questa decisione ha portato alla fine della puntata, lasciando molti spettatori con domande sulla situazione.

Difficile da spiegare a chi non ha visto la puntata di Affari Tuoi del 6 maggio: a giocare è stata Alessia dalla Sardegna, che ha scelto il pacco numero 17. La partita è iniziata con la frase “incoraggiante” di Stefano De Martino: “Speriamo porti bene”, probabilmente riferendosi al 17, un numero notoriamente legato alla sfortuna (ma solo di venerdì). E poi il genio di Herbert Ballerina, che ha condotto i primi tiri prendendo il posto del conduttore, che ha dovuto presentare la sua invenzione: il pastamontagna. Ma procediamo per punti. Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 6 maggio. Puntata intensa, quella del 6 maggio 2026 di Affari Tuoi: la protagonista è stata Alessia dalla Sardegna, in studio con la sorella Lina.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino: “Ti vedo confuso”. Herbert lo sostituisce e la partita va in fumo

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