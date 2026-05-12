Affari Tuoi Stefano De Martino svela perché il programma dura così tanto Partita disastrosa

Stefano De Martino è tornato a condurre una nuova puntata di Affari Tuoi su Rai1, dove l’attenzione si è concentrata sul concorrente della Campania, che ha affrontato una partita considerata particolarmente sfortunata. Durante la trasmissione, De Martino ha spiegato i motivi per cui il programma si protrae per un periodo così lungo. La puntata ha visto anche una partenza difficile per alcuni momenti del gioco.

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