Affari Tuoi Stefano De Martino svela perché il programma dura così tanto Partita disastrosa
Stefano De Martino è tornato a condurre una nuova puntata di Affari Tuoi su Rai1, dove l’attenzione si è concentrata sul concorrente della Campania, che ha affrontato una partita considerata particolarmente sfortunata. Durante la trasmissione, De Martino ha spiegato i motivi per cui il programma si protrae per un periodo così lungo. La puntata ha visto anche una partenza difficile per alcuni momenti del gioco.
Stefano De Martino torna su Rai1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. In studio l’attenzione è tutta per Guido, concorrente della Campania che porta avanti una partita decisamente sfortunata. Un peccato, perché il pescivendolo salernitano conquista subito il pubblico con la sua simpatia e offre al conduttore anche l’occasione perfetta per ironizzare su un tema che, da mesi, accompagna il programma: la lunghezza delle puntate. Stefano De Martino scherza sul motivo della lunghezza di "Affari Tuoi" Il concorrente di martedì 12 maggio si chiama Guido, arriva dalla provincia di Salerno e gioca con il pacco numero 4.🔗 Leggi su Dilei.it
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