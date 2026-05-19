AEW | Diversi talenti starebbero spingendo per ingaggiare Leon Slater

Nelle ultime settimane, si vocifera che diversi talenti siano interessati ad avere Leon Slater nel loro roster. La partnership tra WWE e TNA ha portato a diversi movimenti di mercato, e tra questi spicca l’attenzione verso il giovane wrestler, che recentemente ha perso il titolo X-Division. La volontà di alcuni di ingaggiare Slater sembra crescere, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta da seguire con attenzione.

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Una delle (poche) certezze che ci sta lasciando la partnership tra WWE e TNA è che la compagnia di Stamford ha sicuramente messo nel mirino Leon Slater della TNA, che di recente ha anche perso il titolo X-Division. Ad aumentare le speculazioni sul suo futuro, ci sarebbe anche la voce che vorrebbe il wrestler inglese in scadenza di contratto con la compagnia guidata da Anthem. A quanto pare, un nuovo report avrebbe incrinato questa certezza, in quanto pare che il giovane wrestler sia stato puntato anche dalla All Elite Wrestling. Il report in questione arriva da Self Made Pro, che rivela di come in precedenza molte persone nell’ambiente vedessero appunto come inevitabile il passaggio di Slater in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Diversi talenti starebbero spingendo per ingaggiare Leon Slater ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento TNA: Cancellato anche Leon Slater vs Ricochet, la stretta sugli incroci con la AEW continuaLa politica restrittiva della TNA nei confronti delle apparizioni dei propri wrestler negli show indipendenti miete un’altra vittima. Chris Jericho: “La AEW è stata vicina ad ingaggiare AJ Styles”.Chris Jericho parla apertamente del passato interesse della AEW per AJ Styles, rivelando che c’è stato un periodo in cui la compagnia ha preso...