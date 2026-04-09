TNA | Cancellato anche Leon Slater vs Ricochet la stretta sugli incroci con la AEW continua

La TNA ha annullato l'incontro tra Leon Slater e Ricochet, continuando a limitare le collaborazioni con altre promotion. La politica della compagnia riguarda le apparizioni dei wrestler in eventi indipendenti e si sta applicando anche in questo caso, con la cancellazione di alcune sfide programmate. La decisione si inserisce in un quadro di restrizioni più ampio, che coinvolge diversi incontri e partecipazioni esterne dei lottatori.

La politica restrittiva della TNA nei confronti delle apparizioni dei propri wrestler negli show indipendenti miete un’altra vittima. WrestleCon ha confermato che il match tra il campione X-Division Leon Slater e Ricochet della AEW, previsto per il Mark Hitchcock Memorial Supershow, non si terrà. In una dichiarazione ufficiale, WrestleCon non ha nascosto la propria frustrazione: “Nonostante fosse stato precedentemente approvato da tutte le parti e dai rispettivi management, Leon Slater è stato ritirato da questo match a una settimana dal nostro evento Memorial. Avremo altro da dire in un secondo momento, ma volevamo essere immediatamente trasparenti con tutti i fan”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Cancellato anche Leon Slater vs Ricochet, la stretta sugli incroci con la AEW continua AEW: Ricochet si scusa dopo la polemica con una fan affetta da sclerosi multiplaUna risposta controversa a una fan nelle ultime ore ha scatenato una vera e propria bufera sui social ai danni di Ricochet. Danimarca, la stretta sugli stranieri: "Espulsi anche con condanna a 1 anno"Come annunciato nei giorni scorsi, la Danimarca è passata ai fatti, inasprendo le politiche sull'immigrazione: espulsione automatica per chi viene...