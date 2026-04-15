Fiumicino Ncc e abusivi a caccia di clienti | sanzioni per 30mila euro

All'aeroporto di Fiumicino, agenti delle forze dell'ordine hanno identificato e sanzionato diverse persone che esercitavano attività di trasporto senza autorizzazione. Tra queste, operatori di noleggio con conducente e soggetti abusivi che si aggiravano alla ricerca di clienti. Le verifiche hanno portato al sequestro di veicoli e all'applicazione di multe per un totale di circa 30mila euro. Questo intervento rientra in un'azione più ampia di contrasto al fenomeno.

Si aggiravano all'aeroporto di Fiumicino a caccia di clienti. Ma erano abusivi. Un fenomeno già noto alle forze dell'ordine, che ormai di tempo si muovono intorno al "Leonardo da Vinci" per contrastare l'esercizio illecito dell'attività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento -.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Adescavano turisti all’aeroporto di Fiumicino, oltre 30mila euro di multa per nove Ncc senza licenza Leggi anche: SuperEnalotto, festa a Fiumicino: centrato un “5” da quasi 30mila euro Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fiumicino, stretta contro abusivi e Ncc irregolari: blitz all’aeroporto, sanzioni per oltre 30mila euro; N.C.C. e abusivi nel mirino dei Carabinieri allo scalo Leonardo Da Vinci -; Fiumicino, Ncc e abusivi presso lo scalo: carabinieri notificano 9 ordini di allontanamento e sanzioni per oltre 30.000 euro; Fiumicino - Stretta contro NCC irregolari e abusivi: nove allontanamenti e multe per oltre 30mila euro. Fiumicino – Stretta contro NCC irregolari e abusivi: nove allontanamenti e multe per oltre 30mila euroLe verifiche, come precisato dai carabinieri, proseguiranno anche nelle prossime settimane FIUMICINO - Controlli mirati contro il trasporto abusivo all’inter ... etrurianews.it Ncc abusivi a Fiumicino, i Carabinieri ne scovano noveSi comunica, nel rispetto dei diritti dei soggetti sanzionati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino a un eventuale definitivo accertamento di res ... terzobinario.it Nel cuore del Ristorante Concorde, la semplicità diventa eccellenza.La nostra focaccia fragrante, calda e dorata, incontra la delicatezza del prosciutto per un equilibrio perfetto di gusto e tradizione. Ristorante Concorde, Via Portuense 2465, Fiumicino (R facebook #trenitalia #aeroporto Roma Fiumicino TUTTI treni cancellati per investimento #trastevere. Passeggeri in balia degli eventi, senza alternative da Trenitalia, senza acqua neanche per bambini.Ovviamente i ticket restano in vendita, ma i rimborsi non arriveranno x.com