Aeroporto Carmina M5S | Siamo alle comiche finali gli agrigentini non sono allocchi

Oggi, durante una conferenza stampa presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, un rappresentante politico ha commentato il progetto aeroportuale nell’area sud-occidentale della Sicilia, affermando che ci sono “le comiche finali” e che gli agrigentini non sono “allocchi”. La voce si aggiunge alle discussioni sulla realizzazione dell’infrastruttura, mentre non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni o sui passaggi successivi del procedimento. La dichiarazione ha attirato l’attenzione tra i presenti e sui social network.

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