Aeroporto Carmina M5S | Siamo alle comiche finali gli agrigentini non sono allocchi
Oggi, durante una conferenza stampa presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, un rappresentante politico ha commentato il progetto aeroportuale nell’area sud-occidentale della Sicilia, affermando che ci sono “le comiche finali” e che gli agrigentini non sono “allocchi”. La voce si aggiunge alle discussioni sulla realizzazione dell’infrastruttura, mentre non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni o sui passaggi successivi del procedimento. La dichiarazione ha attirato l’attenzione tra i presenti e sui social network.
A margine della conferenza stampa di oggi al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sul tema del progetto aeroporto nell’area sud-occidentale sicula, interviene l’On. Ida Carmina, sempre più indignata dall’atteggiamento del Ministro Salvini e del centrodestra nei confronti del territorio e dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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