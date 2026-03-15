sci alpino sono 19 gli azzurri qualificati alle finali di coppa del mondo di lillehammer

Ventinuno atleti italiani si sono qualificati alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Lillehammer per la stagione 2025-2026. La selezione comprende 19 uomini e 2 donne, che parteciperanno alle gare in programma. La competizione si svolgerà a Lillehammer, in Norvegia, con gli atleti italiani pronti a confrontarsi con le altre nazionali.

L’ Italia ha qualificato nel complesso 19 azzurri alle finali di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in programma dal 19 al 25 marzo a Lillehammer, in Norvegia: hanno diritto alla partecipazione i primi 25 classificati delle graduatorie di specialità, i campioni olimpici, i vincitori dei Mondiali Juniores e tutti gli atleti con più di 500 punti in classifica generale. Nel settore maschile l’Italia qualifica 9 atleti: in discesa Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Alliod e Christof Innerhofer, in superG Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca, in gigante Alex Vinatzer, in slalom Alex Vinatzer e Tommaso Sala. 🔗 Leggi su Oasport.it

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