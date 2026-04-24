Lavori al via sul viadotto Milena Carmina M5S | Obiettivo fine 2027

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione sul viadotto Milena, situato sulla strada statale 189 tra Agrigento e Palermo. La deputata del Movimento 5 Stelle ha annunciato che l’obiettivo è terminare le operazioni entro la fine del 2027. L’intervento riguarda un’infrastruttura che era rimasta incompleta per diversi anni e che ora entrerà nel percorso di recupero e completamento.

La deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina commenta lo sblocco dei lavori per il viadotto Milena, storica incompiuta sulla strada statale 189 Agrigento-Palermo. La notizia le è stata comunicata direttamente dal direttore regionale di Anas, Nicola Montesano.Con la consegna dei lavori alla.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Viadotto Milena, affidati i lavori a una nuova impresa: chiusura entro gennaioAnas ha consegnato oggi in via d'urgenza i lavori al viadotto Milena, al km 39,800 della strada statale 189 "Della Valle del Platani",... Via all’ultima fase dei lavori sul viadotto CastagnolaNarni (Terni), 16 marzo 2026 – A partire da giovedì 19 marzo Anas avvierà l’ultima fase dei lavori di risanamento strutturale del viadotto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sicurezza stradale, un milione di euro per il viadotto Suasia: al via i lavori sulla Bidentina; Cantieri in città dal 17 al 24 aprile: viabilità alternativa e lavori in corso; Viadotto Camolesa ancora al palo: traffico nei comuni fuori controllo; Viadotto Milena, affidati i lavori a una nuova impresa: chiusura entro gennaio. Anas, consegnati in via d’urgenza i lavori al viadotto MilenaL’ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di gennaio del 2027, l'importo complessivo per la realizzazione dell’opera è pari a € 3,9 milioni di euro. grandangoloagrigento.it IVREA-SANTHIA' - I lavori al viadotto non partono: le code chilometriche continueranno ancora per un bel pezzoLe criticità strutturali del viadotto hanno imposto prima i cantieri e poi il blocco ai mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate. L'attuale bypass è stato aperto a marzo 2025 ... quotidianocanavese.it A Manfredonia sono iniziati stamattina i lavori per la realizzazione di un nuovo solarium, sulla scogliera della zona Acqua di Cristo, di fronte al ristorante La perla del Golfo, a poca distanza dal luogo che negli scorsi anni ospitava il solarium La Roca. (Foto Quo - facebook.com facebook A margine dei lavori dei leader Ue a Cipro, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno organizzato un trilaterale per suggellare l'appro x.com