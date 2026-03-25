Le tensioni tra Arabia Saudita e Iran continuano a intensificarsi, mentre negli ultimi giorni sono stati rafforzati i contingenti militari americani nella regione del Medio Oriente. Un commento di un ex presidente ha fatto riferimento a un presunto

Mohammed bin Salman e Israele la pensano allo stesso modo: colpire il regime iraniano è un’opportunità storica. Chi sussurra a Trump e cosa vuole Teheran Donald Trump ha detto: “L’Iran ci ha fatto un regalo di grande valore economico, legato a Hormuz. Credo che porremo fine alla guerra, ma non posso dirlo con certezza”. Nessuno però si aspetta che avverrà davvero. Secondo il tempo scandito dal presidente americano, fra tre giorni arriverà un accordo con la Repubblica islamica dell’Iran. Il conto alla rovescia è vuoto, non contempla lo scorrere del tempo e in Israele, che vive come se la guerra fosse appena incominciata, le parole di Trump si accompagnano con una delle raccomandazioni che il primo ministro Levi Eshkol faceva spesso ai suoi collaboratori: “Non datevi mai degli ultimatum”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le parole e i fatti: l'Arabia Saudita contro l’Iran e e i 3.000 soldati americani per il medio oriente

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Una selezione di notizie su Arabia Saudita

Temi più discussi: Le parole e i fatti: l'Arabia Saudita contro l’Iran e e i 3.000 soldati americani per il medio oriente; Arabia Saudita pronta a schierarsi militarmente con Israele e Usa contro l’Iran; F1, cancellate Bahrein e Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente; Israele punta alla fine dello Stato iraniano.

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