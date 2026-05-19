Durante gli Internazionali d’Italia, si è assistito a un momento di grande significato, con la premiazione che ha visto il passaggio di consegne tra Adriano Panatta e Jannik Sinner, a cinquant’anni di distanza. Panatta ha commentato i record di Sinner, affermando che solo uno di essi sarebbe impossibile da raggiungere, mentre ha notato che il giovane tennista raramente affronta giornate negative, a differenza di altri giocatori come Alcaraz, che può avere delle giornate no.

Negli occhi degli appassionati italiani di tennis c’è ancora l’emozionante premiazione degli Internazionali d’Italia con un passaggio di consegne cinquant’anni dopo tra Adriano Panatta e Jannik Sinner. Il grande campione romano è stato intervistato da L’Equipe, dove ha parlato proprio dell’attuale numero uno del mondo, del suo attuale dominio e anche della rivalità che tanto manca con Carlos Alcaraz. Panatta non ha dubbi su quello che potrà raggiungere Sinner, ma è certo che solo un record non riuscirà mai a battere: “ Penso che l’unico record che gli sarà molto difficile raggiungere, forse addirittura impossibile, sia vincere il Roland Garros per 14 volte come Nadal. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adriano Panatta sui record di Sinner: “Solo uno è impossibile. Alcaraz ha giornate no, Jannik raramente”

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