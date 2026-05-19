Dopo cinquant'anni, un giocatore italiano ha vinto di nuovo agli Internazionali d’Italia, rompendo un digiuno che durava da metà secolo. La vittoria di Jannik Sinner ha portato via il record all’ex campione, che aveva mantenuto il primato di ultimo italiano a trionfare nel torneo. Panatta ha espresso parole di apprezzamento per Sinner, definendolo un campione esemplare e sottolineando che ha qualcosa in più rispetto ad altri avversari come Alcaraz. La finale ha segnato un momento importante nel tennis nazionale.

50 anni dopo, il passaggio di consegne è compiuto. Con il trionfo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha cancellato un’attesa lunga mezzo secolo e tolto ad Adriano Panatta il primato di ultimo italiano capace di conquistare il Foro Italico. Un’eredità pesante, simbolica, che oggi sembra soltanto il preludio a un obiettivo ancora più prestigioso: il Roland Garros. Proprio lì dove Panatta scrisse la pagina più luminosa della sua carriera nel 1976 e dove Sinner, appena un anno fa, incassò contro Carlos Alcaraz una delle sconfitte più dolorose della sua parabola sportiva, sprecando tre match point consecutivi in una semifinale destinata a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adriano Panatta loda Sinner: “Un campione esemplare e ha una cosa in più rispetto ad Alcaraz”

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