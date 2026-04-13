Adriano Panatta si trovava a Montecarlo per assistere alla finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo aver assistito alla partita, l’ex tennista ha commentato l’incontro negli studi della DS, trasmessi su Rai 2 HD. La partita rappresenta il primo Masters 1000 sulla terra rossa della stagione, con Panatta che ha analizzato le dinamiche tra i due giocatori presenti in finale.

Presente a Montecarlo per gustarsi dal vivo la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Adriano Panatta ha poi valutato negli studi della DS, in onda su Rai 2 HD, l’esito dell’atto conclusivo del primo Masters1000 sulla terra rossa della stagione. Nel confronto, il tennista italiano ha sconfitto lo spagnolo col punteggio di 7-6 (5) 6-3 e ha così ottenuto la sua prima affermazione sul mattone tritato in un evento importante e, nello stesso tempo, è tornato in vetta alla classifica mondiale, scalzando proprio Alcaraz. “ Un bel viatico per Roma e il Roland Garros “, le prime parole di Panatta. “ E’ stata una bella finale, difficile da giocare per il vento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adriano Panatta: “Sinner ha battuto Alcaraz per un motivo a Montecarlo, ma lo spagnolo può avere un vantaggio”

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Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz a Montecarlo. Lo spagnolo avrà un torneo in più verso ParigiCarlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno concesso un set, ma sono riusciti a regolare i rispettivi avversari nella terza frazione e si sono qualificati...