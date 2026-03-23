Adriano Panatta non usa mezzi termini e, intervenuto a La Nuova DS in onda su Rai 2 HD, ha offerto una lettura netta e senza sconti della sconfitta di Carlos Alcaraz a Miami. L’ex campione italiano ha sottolineato come la prestazione dello spagnolo sia stata al di sotto delle aspettative, sia sul piano tecnico che su quello dell’atteggiamento. Secondo Panatta, il successo di Sebastian Korda è stato pienamente meritato: “ Nei primi due set lo spagnolo non mi è piaciuto per niente. Sembrava quasi che ci facesse un favore ad essere in campo. Korda ha avuto il braccino nel secondo set altrimenti avrebbe vinto in modo agevole, come era giusto. Al terzo Carlos un pochino meglio ma alla fine l’americano ha vinto con merito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adriano Panatta non fa sconti ad Alcaraz: “A Miami ha perso male, sembrava svogliato”. E sulle dichiarazioni di Fonseca…

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Ha perso i gol, e ha perso anche il posto: l'aria di Parigi fa male a ImmobileEra stato preceduto dalla reputazione di goleador, comprovata dalle 321 reti in carriera.

Tutto quello che riguarda Adriano Panatta

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