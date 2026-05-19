ADHD e plusdotazione | la nuova sfida tra neurobiologia e benessere

Recentemente si è assistito a un crescente interesse sul legame tra condizioni neurobiologiche e aspetti legati al benessere. Uno studio ha approfondito come la salute intestinale possa influenzare il funzionamento cerebrale, in particolare in presenza di disturbi come l’ADHD. Altri approfondimenti si concentrano sul ruolo della plusdotazione intellettuale nel modo in cui vengono affrontati e gestiti i sintomi neurologici, evidenziando come questa condizione possa modificare le pratiche cliniche standard.

? Punti chiave Come influisce la salute dell'intestino sul funzionamento del cervello ADHD?. Perché la plusdotazione cambia la gestione clinica dei sintomi neurologici?. Quali abitudini alimentari possono regolare l'attenzione e la neuroplasticità?. Come può la mindfulness integrare i farmaci nel trattamento dell'ADHD?.? In Breve Presentazione a Roma presso il Teatro Alibert del volume Magi ADHD e plusdotazione.. Esperti Rongioletti, Sadolfo, Bruno e Papa promuovono l'associazione Asterion ETS.. Protocollo SENSE-ADHD integra mindfulness e consapevolezza somatica per la neuroplasticità.. Approccio sistemico collega disbiosi intestinale, stress materno e stili di vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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