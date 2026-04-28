Achille Costacurta | la rinascita tra Ibiza e la sfida con l’ADHD

Achille Costacurta ha affrontato una diagnosi di ADHD e, dopo un percorso in Svizzera, ha scelto di seguire un protocollo farmacologico per gestire la condizione. Attualmente, si trova tra Ibiza e l’Italia, dove si dedica a diverse attività. La sua esperienza personale è stata condivisa pubblicamente, portando attenzione sulla gestione della condizione e sui trattamenti disponibili.

? Cosa sapere Achille Costacurta gestisce l'ADHD con un protocollo farmacologico dopo il percorso in Svizzera.. Il giovane attore ha superato l'abuso di sostanze in Colombia attraverso cure specializzate.. Achille Costacurta ha condiviso con il proprio pubblico una serie di scatti catturati durante un soggiorno a Ibiza insieme alla madre Martina Colombari, descrivendo l’esperienza come un momento di connessione familiare in un luogo magico. Il ventunenne ha documentato il viaggio attraverso diverse fotografie pubblicate sui social, tra le quali spicca un ritratto con la mamma, che ha poi scelto di mostrare nelle proprie storie digitali. Questo momento di serenità si inserisce in un percorso di crescita personale molto profondo per il giovane attore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Achille Costacurta: la rinascita tra Ibiza e la sfida con l’ADHD Notizie correlate Achille Costacurta, i problemi e la rinascita: cosa farà oraLa storia di una rinascita personale può prendere strade imprevedibili, e quella di Achille Costacurta sembra oggi intrecciarsi con il mondo del... Ciak sul bus per "Piove col sole": la scena con Achille CostacurtaCiak a bordo per Piove col sole, la nuova commedia ideata e diretta da Kristian Gianfreda e girata tra Rimini e Riccione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - La rinascita di Achille Costacurta con la modella Tracy Velcheva - 24/04/2026 - Video; Achille Costacurta, la rinascita parte dal cinema: per il suo esordio da attore un film pieno di musica trap; Achille Costacurta, il debutto sul set: dalla tempesta mediatica alla rinascita nel cinema; Achille Costacurta debutta al cinema con Piove col sole, una commedia che parla alla Gen Z. Achille Costacurta, la rinascita parte dal cinema: per il suo esordio da attore un film pieno di musica trapIl figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta debutta nella nuova pellicola di Kristian Gianfreda, ambientata sulla riviera romagnola ... libero.it Achille Costacurta, la rinascita passa (anche) dal cinema: l'esordio d'attore e in che ruolo lo vedremoIl figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari segue le orme della mamma: ecco tutto quello che sappiamo del suo esordio sul set ... today.it #Gossip - Achille Costacurta debutta sul set con "Piove col sole" x.com Achille Costacurta diventa attore: la rinascita passa anche dal cinema https://www.today.it/gossip/vip/achille-costacurta-attore-primo-film.html - facebook.com facebook