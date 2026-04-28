Il trend beauty dell’estate 2026 si chiama toasty roasted make-up e si distingue per un aspetto naturale con un effetto abbronzato e tonalità calde che richiamano i toni del pane tostato. Questo stile, già molto popolare su TikTok, è stato mostrato anche dall’influencer e modella nel suo ultimo post su Instagram. La tendenza sta influenzando il modo in cui si applica il trucco in modo quotidiano, portando un nuovo modo di valorizzare l’incarnato.

Naturalezza effetto abbronzato e nuances calde ispirate ai toni del pane tostato. Il trend beauty ormai virale su TikTok, e sdoganato anche da Sophie Codegoni nel suo ultimo post Instagram, sta cambiando (in meglio) gli schemi del trucco quotidiano. Si tratta del toasty roasted make-up, un trucco versatile che si ispira ai toni caldi del pane tostato, con sfumature dorate e accenti ambrati per un risultato naturale (ma studiato al millimetro) che si adatta perfettamente a qualsiasi incarnato. Il segreto del beauty look sta infatti nella sua semplicità. La pelle appare baciata dal sole, con una base leggera e luminosa grazie a fondotinta o CC cream che si fondono con la pelle lasciando un finish fresco, mentre il bronzer scalda i lineamenti senza appesantire.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il toasty roasted make-up è il trend beauty dell’estate 2026

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