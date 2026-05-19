Addio Barbie World | dopo trent’anni di attività gli Aqua hanno annunciato lo scioglimento

Da metropolitanmagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo trent’anni di attività gli Aqua, il gruppo eurodance danese-norvegese autore di uno degli inni pop più iconici degli anni ’90, Barbie Girl, hanno annunciato lo scioglimento. I membri della band Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted hanno condiviso la notizia con i fan su Instagram, pubblicando una dichiarazione congiunta in danese e inglese. “Dopo tanti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli AQUA come band dal vivo”, si legge nel post. “Gli AQUA sono stati una parte importantissima delle nostre vite e insieme abbiamo avuto la possibilità di vivere più di quanto avessimo mai osato sognare. Abbiamo girato il mondo innumerevoli volte, incontrato tantissime persone meravigliose, cantato insieme a milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo sempre con noi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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