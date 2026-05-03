È morto Beau Starr l'attore era tra i protagonisti della saga Halloween e di Quei bravi ragazzi

L'attore americano Beau Starr è deceduto all'età di 81 anni. È noto per aver interpretato uno dei protagonisti nella saga horror Halloween. Nel film Quei bravi ragazzi, ha interpretato il ruolo del padre di un personaggio interpretato dall'attore Ray Liotta. La sua carriera cinematografica si è sviluppata attraverso diverse apparizioni in produzioni di rilievo.

È morto a 81 anni l'attore americano Beau Starr, volto della saga horror Halloween. Era anche il padre di Ray Liotta nel film Quei bravi ragazzi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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