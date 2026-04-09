Addio al grande attore | Star della saga italiana

È scomparso a 95 anni il noto attore tedesco, nato a Zurigo, che ha vissuto a Parigi. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi ruoli in produzioni italiane e internazionali. La notizia della sua morte è stata comunicata dai familiari, che hanno precisato che è avvenuta nel suo appartamento parigino. La sua figura è ricordata come una delle più rappresentative del cinema europeo.

È morto a 95 anni Mario Adorf, attore tedesco nato a Zurigo e deceduto nel suo appartamento di Parigi. La notizia è stata confermata dall’agenzia Deutsche Presse-Agentur, che ha citato il manager Michael Stark. Secondo quanto riferito dalla moglie, l’attore si era ammalato recentemente. Nato l’8 settembre 1930, Adorf era figlio di un chirurgo calabrese e di una radiologa tedesca. Cresciuto in Germania, ha mantenuto nel tempo un rapporto stretto con l’Italia, diventando una delle figure più riconoscibili del panorama cinematografico europeo. La carriera di Mario Adorf tra cinema europeo e internazionale. Tra le sue caratteristiche più citate, la capacità di recitare con disinvoltura in più lingue: tedesco, italiano, francese e inglese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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