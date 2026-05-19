Luna Jordan, attrice tedesca nota per aver partecipato al remake tedesco di Euphoria, è deceduta a 24 anni. La notizia della sua morte è stata resa nota di recente, senza ulteriori dettagli riguardo alle cause o alle circostanze. La giovane attrice aveva ottenuto riconoscimenti per il suo ruolo nella serie e stava iniziando a costruire la propria carriera nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa ha suscitato commenti tra colleghi e fan sui social media.

Luna Jordan, attrice tedesca famosa per aver recitato nel remake tedesco di Euphoria, si è spenta a soli 24 anni. La morte dell’artista è stata annunciata all’improvviso dalla sua agenzia, la Players di Berlino, con un comunicato ufficiale, e dalla famiglia, che non ha fornito informazioni riguardo le cause di una morte che resta ad oggi un mistero. Chi era Luna Jordan. Classe 2001, Luna Jordan era originaria di Berlino e figlia di artisti. Suo padre Frank Jordan è infatti un musicista tedesco molto conosciuto, mentre la madre è Bettina Ratschew, attrice austriaca di fama internazionale. La sua carriera era iniziata nel 2021 con la regia del cortometraggio Furor, poco dopo erano arrivate le prime esperienze teatrali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio a Luna Jordan, chi era l’attrice di Euphoria morta a soli 24 anni

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