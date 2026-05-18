Addio al Piccolo Principe Geovani | le condoglianze del Bologna

Il mondo del calcio si stringe intorno alla famiglia di Geovani Silva, morto improvvisamente all’età di 39 anni. La notizia ha fatto il giro dei media e delle società sportive, che hanno espresso condoglianze ufficiali. Geovani aveva iniziato la sua carriera come calciatore professionista e negli ultimi anni aveva ricoperto ruoli di allenatore in diverse squadre. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel panorama sportivo, suscitando reazioni di cordoglio e tristezza tra colleghi e tifosi.

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