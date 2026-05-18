Addio al Piccolo Principe Geovani | le condoglianze del Bologna
Il mondo del calcio si stringe intorno alla famiglia di Geovani Silva, morto improvvisamente all’età di 39 anni. La notizia ha fatto il giro dei media e delle società sportive, che hanno espresso condoglianze ufficiali. Geovani aveva iniziato la sua carriera come calciatore professionista e negli ultimi anni aveva ricoperto ruoli di allenatore in diverse squadre. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel panorama sportivo, suscitando reazioni di cordoglio e tristezza tra colleghi e tifosi.
Il mondo del calcio piange la prematura scomparsa di Geovani Silva, deceduto improvvisamente a causa di un infarto all’età di 62 anni: il fantasista brasiliano, idolo dei tifosi del Vasco da Gama, è ricordato in Italia per aver vestito la maglia del Bologna nella stagione 19891990, anche se in rossoblu, nonostante la guida di Gigi Maifredi, non riuscì davvero mai a esprimere il proprio talento. Nato a Vitòria il 6 aprile del 1964, dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili della Desportiva Ferroviária, Geovani approdò al Vasco da Gama nel 1983, disputando sei stagioni durante le quali riuscì a farsi amare dal pubblico per le sue qualità tecniche: con la maglia del “Gigante de Colina”, che indossò nuovamente nelle stagioni 19921993 e 19951996, conquistò 4 campionati carioca, 3 Taça Guanabara e 3 Taça Rio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Accidentally massaged a cold beautyCEO's feet, she chose him, broke her elite engagement to marry.
Sullo stesso argomento
Geovani è morto a 62 anni, fatale un malore improvviso per il Piccolo Principe con un passato in ItaliaÈ morto a 62 anni per un malore improvviso Geovani, ex talento brasiliano di Vasco da Gama e Bologna.
Addio al brasiliano Geovani, giocò col Bologna di Maifredi. Dopo il calcio si era dato alla politicaUn tiro scagliato dalla luna, a Firenze, un gol strepitoso ma che rimase perla rara di quella sola annata in Italia: Geovani da Silva è scomparso...
Addio al Piccolo Principe Geovani: idolo del Vasco da Gama, giocò anche nel Bologna facebook
Addio al Piccolo Principe Geovani: le condoglianze del BolognaIl centrocampista brasiliano, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo aveva anche ricoperto un incarico politico nel proprio Paese, è deceduto a causa di un infarto ... ilgiornale.it
Sport in lutto: addio al Piccolo Principe del calcio, morto a 62 anniMorto a 62 anni l’ex centrocampista brasiliano Piccolo Principe, simbolo di talento e tecnica sopraffina, ricordato anche per la breve esperienza in Serie A con il Bologna. notizie.it