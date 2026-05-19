Addio a contanti e assegni i pagamenti digitali toccano quota 16 miliardi e aumentano i bonifici istantanei | i dati della Banca d’Italia

Secondo i dati della Banca d’Italia, il volume dei pagamenti digitali ha raggiunto i 16 miliardi di euro, con un aumento dei bonifici istantanei. L’uso dei contanti sta diminuendo, mentre gli assegni sono sempre meno utilizzati. Questi cambiamenti si riflettono su un mercato in evoluzione che favorisce le transazioni elettroniche e in tempo reale. La tendenza evidenzia una crescente preferenza per strumenti di pagamento più veloci e digitali, a discapito dei metodi tradizionali.

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L’uso dei contanti è sempre più in declino, prendono piede i bonifici istantanei mentre gli assegni sono vicini all’estinzione: dal 2018 a oggi le abitudini di pagamento dei consumatori italiani sono profondamente cambiate e i dati emersi dalle nuove Statistiche sul sistema dei pagamenti della Banca d’Italia lo confermano. Un ruolo cruciale è stato giocato dalla pandemia. Complice il lockdown, dal 2020 in poi i pagamenti si sono spostati dal contante a strumenti alternativi: si è passati quindi da un volume di circa 6 miliardi di transazioni digitali nel 2018 a oltre 16 miliardi nel 2025. I bonifici sono il sistema di gran lunga più utilizzato e questo anche grazie alle modifiche della regolamentazione a livello europeo – avvenute nel 2025 – che hanno eliminato i costi aggiuntivi sulle operazioni istantanee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Addio a contanti e assegni, i pagamenti digitali toccano quota 16 miliardi e aumentano i bonifici istantanei: i dati della Banca d’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CAN YOU USE A CREDIT CARD FOR VELOCITY BANKING Sullo stesso argomento L’Italia paga ancora in contanti, è 21a in Europa sui pagamenti digitaliI pagamenti digitali continuano a crescere in Italia, ma il contante rimane ancora molto utilizzato rispetto ad altri Paesi europei. Leggi anche: Pagamenti digitali, nel 2025 l’Italia supera la soglia dei 500 miliardi