Pagamenti digitali nel 2025 l’Italia supera la soglia dei 500 miliardi

Nel 2025, il valore totale dei pagamenti digitali in Italia ha superato i 500 miliardi di euro all’anno. Si tratta di una cifra che indica un aumento rispetto agli anni precedenti e riflette una crescita nell’uso delle soluzioni di pagamento elettronico nel paese. I dati sono stati diffusi da fonti ufficiali del settore finanziario e bancario.

SOPRA i 500 miliardi di euro all’anno. È la soglia simbolica superata dal valore dei pagamenti digitali in Italia, segnando un passo avanti importante nella diffusione degli strumenti cashless, cioè tutti quei mezzi alternativi al denaro contante, dalle carte di credito al bancomat fino alle app dei telefonini. Nonostante questa crescita, il nostro Paese resta però ancora indietro rispetto alla media europea e fa un po’ più di fatica a dire addio alle vecchie e care monete o banconote. È quanto emerge dall’undicesimo Rapporto della Community Cashless Society di Teha Group, think tank privato e indipendente che fotografa periodicamente lo stato dell’arte dei pagamenti digitali nel Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagamenti digitali, nel 2025 l’Italia supera la soglia dei 500 miliardi Articoli correlati PayPal registra utile trimestrale di 1,44 miliardi, confermando crescita solida nel settore dei pagamenti digitaliPayPal ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con un utile netto di 1,44 miliardi di dollari, pari a 1,53 dollari per azione, segnando un aumento... Leggi anche: Pagamenti digitali, l’Italia è tra le più sicure d’Europa e supera la media Ue: addio password e numeri di carte Aggiornamenti e notizie su Pagamenti digitali Temi più discussi: Qonto nomina Pireddu direttore e accelera nel Sud Europa; Pagamenti digitali in crescita, Agrigento tra le province che accelerano: +37,9% nel 2025; Tra AI, cybersecurity e politica, scopriamo il futuro dei pagamenti digitali; Pagamenti digitali, nel 2025 l’Italia supera la soglia dei 500 miliardi. Pagamenti digitali, Italia terza in Europa per crescita: +26,7% nel 2025L’Osservatorio Europa Cashless di SumUp ha analizzato l’andamento dei pagamenti digitali senza contanti nelle nazioni europee: Bulgaria (+49,5%) e Svezia (+31,3%) gli unici paesi davanti all’Italia pe ... bitmat.it Pagamenti digitali, il 30% degli acquisti online avviene tramite walletNel primo semestre del 2025, i pagamenti tramite smartphone e wearable hanno raggiunto i 29,7 miliardi di euro (+46%). corrierecomunicazioni.it Gli italiani scelgono sempre più spesso i pagamenti digitali. Secondo il Rapporto 2026 della Community Cashless Society di Teha Group, il 75,1% delle spese ricorrenti viene ormai gestito tramite strumenti cashless, mentre il 64,2% della popolazione utilizza c - facebook.com facebook #CashlessSociety Il mercato europeo dei pagamenti elettronici oggi è molto competitivo: stiamo diventando più digitali. Aumentano però anche i rischi di cybersecurity, una minaccia alla fiducia dei consumatori. La nostra risposta è investire in sicurezza. Luca x.com