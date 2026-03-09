In Italia, i pagamenti digitali stanno aumentando, ma il contante viene ancora utilizzato molto di più rispetto ad altri Paesi europei. La classifica europea colloca il Paese al 21° posto per l'uso di strumenti di pagamento elettronici, mentre molte nazioni preferiscono metodi digitali per le transazioni quotidiane. La differenza tra l’Italia e altre nazioni europee si riflette nei dati sui pagamenti.

I pagamenti digitali continuano a crescere in Italia, ma il contante rimane ancora molto utilizzato rispetto ad altri Paesi europei. È quanto emerge dal rapporto 2026 della Community Cashless Society di Teha Group, che analizza l’evoluzione dei sistemi di pagamento e il livello di diffusione delle transazioni elettroniche. Secondo il report, nel 2025 il valore complessivo dei pagamenti cashless in Italia ha superato i 500 miliardi di euro. Si tratta di una cifra che conferma la crescita costante delle transazioni digitali negli ultimi anni. Nonostante questo risultato, il Paese resta sotto la media europea e continua a registrare un forte utilizzo del contante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Italia paga ancora in contanti, è 21a in Europa sui pagamenti digitali

