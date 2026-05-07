Bandiere e tamburi tre giorni di festa e spettacoli a Valvasone

Dal 22 al 24 maggio 2026, il borgo medievale di Valvasone accoglierà la dodicesima edizione di “Bandiere e Tamburi”. La manifestazione prevede tre giorni di eventi con spettacoli e dimostrazioni legate all’arte degli sbandieratori e dei gruppi storici di tamburini. La festa si svolgerà nel centro storico del paese, coinvolgendo diverse forze organizzate e gruppi provenienti da varie zone.

Dal 22 al 24 maggio 2026, il borgo medievale di Valvasone ospiterà la dodicesima edizione di “Bandiere e Tamburi”, manifestazione dedicata all’arte degli sbandieratori e dei gruppi storici di tamburini. L’iniziativa, promossa dal Grup Artistic Furlan, animerà il centro cittadino con spettacoli.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Tre giorni fuori dagli schemi tra spettacoli, musica e partecipazione: a Corinaldo la 'Festa dei Folli'CORINALDO – Al via la Festa dei Folli, dal 24 al 26 aprile, un appuntamento che in tredici edizioni ha portato migliaia di partecipanti a Corinaldo,... Dieci giorni tra musica, arte, spettacoli e storia: a Collescipoli torna la festa di San NicolòA Collescipoli dall’8 al 17 maggio torna la festa di San Nicolò, con dieci giorni di eventi tra musica, arte, spettacoli e rievocazione storica. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il Museo Digitale Sbandieratori e Musici Muds inaugura il 6 maggio a Cava de’ Tirreni; VP Volley inarrestabile: travolge fuori casa 3-1 la capolista Genova e vola ai playoff. Nona vittoria consecutiva; Versilia P. travolge la capolista Normac e vola ai playoff; A San Quirico d’Orcia torna Il Bianco e l’Azzurro: tre giorni di festa medievale. Bandiere e Tamburi torna a Valvasone: tre giorni tra cortei, prove e spettacoliDal 22 al 24 maggio 2026 la manifestazione riunirà gruppi storici da Friuli e Veneto. Anniversario speciale per il Grup Artistic. nordest24.it 16 Bandiere Blu assegnate alla Sardegna per il 2026, al primo posto Liguria Puglia e Calabria, nel link puoi vedere le spiagge sarde e la classifica nazionale https://www.sardegnatoujours.com/bandiere-blu-2026-sardegna-le-spiagge-premiate-e-la-classific - facebook.com facebook Fascisti rossi a Roma cacciano dal corteo le bandiere ucraine. Vergogna! 650 tra droni e missili russi hanno colpito l’ucraina ieri. Siete indegni di parlare di resistenti e partigiani. Chiedo un’immediata presa di distanze della sinistra parlamentare. Basta piazze x.com