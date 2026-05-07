Bandiere e tamburi tre giorni di festa e spettacoli a Valvasone

Da pordenonetoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio 2026, il borgo medievale di Valvasone accoglierà la dodicesima edizione di “Bandiere e Tamburi”. La manifestazione prevede tre giorni di eventi con spettacoli e dimostrazioni legate all’arte degli sbandieratori e dei gruppi storici di tamburini. La festa si svolgerà nel centro storico del paese, coinvolgendo diverse forze organizzate e gruppi provenienti da varie zone.

Dal 22 al 24 maggio 2026, il borgo medievale di Valvasone ospiterà la dodicesima edizione di “Bandiere e Tamburi”, manifestazione dedicata all’arte degli sbandieratori e dei gruppi storici di tamburini. L’iniziativa, promossa dal Grup Artistic Furlan, animerà il centro cittadino con spettacoli.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Notizie correlate

Tre giorni fuori dagli schemi tra spettacoli, musica e partecipazione: a Corinaldo la 'Festa dei Folli'CORINALDO – Al via la Festa dei Folli, dal 24 al 26 aprile, un appuntamento che in tredici edizioni ha portato migliaia di partecipanti a Corinaldo,...

Dieci giorni tra musica, arte, spettacoli e storia: a Collescipoli torna la festa di San NicolòA Collescipoli dall’8 al 17 maggio torna la festa di San Nicolò, con dieci giorni di eventi tra musica, arte, spettacoli e rievocazione storica.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Il Museo Digitale Sbandieratori e Musici Muds inaugura il 6 maggio a Cava de’ Tirreni; VP Volley inarrestabile: travolge fuori casa 3-1 la capolista Genova e vola ai playoff. Nona vittoria consecutiva; Versilia P. travolge la capolista Normac e vola ai playoff; A San Quirico d’Orcia torna Il Bianco e l’Azzurro: tre giorni di festa medievale.

bandiere e tamburi treBandiere e Tamburi torna a Valvasone: tre giorni tra cortei, prove e spettacoliDal 22 al 24 maggio 2026 la manifestazione riunirà gruppi storici da Friuli e Veneto. Anniversario speciale per il Grup Artistic. nordest24.it

Digita per trovare news e video correlati.