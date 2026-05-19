Acquisti in Rete PA nuove funzioni per gare digitali | aggiornamenti su CUP CIG e fascicolo di gara
Acquisti in Rete PA ha annunciato l’introduzione di nuove funzioni per le gare digitali destinate alle Pubbliche Amministrazioni. Le novità riguardano aggiornamenti sui sistemi CUP, CIG e fascicolo di gara. Questi strumenti sono stati progettati per facilitare la predisposizione e lo svolgimento delle procedure di gara online, migliorando l’efficienza e la trasparenza. La piattaforma ha comunicato ufficialmente le modifiche attraverso i suoi canali informativi, senza fornire dettagli tecnici specifici sui singoli interventi.
Acquisti in Rete PA informa le Pubbliche Amministrazioni dell’introduzione di nuove funzionalità per la predisposizione e lo svolgimento delle gare digitali. Le novità riguardano, in particolare, la gestione dei CUP nelle negoziazioni e negli ordini, oltre al fascicolo di gara e all’accesso agli atti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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