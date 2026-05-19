Acquisti in Rete PA nuove funzioni per gare digitali | aggiornamenti su CUP CIG e fascicolo di gara

Acquisti in Rete PA ha annunciato l’introduzione di nuove funzioni per le gare digitali destinate alle Pubbliche Amministrazioni. Le novità riguardano aggiornamenti sui sistemi CUP, CIG e fascicolo di gara. Questi strumenti sono stati progettati per facilitare la predisposizione e lo svolgimento delle procedure di gara online, migliorando l’efficienza e la trasparenza. La piattaforma ha comunicato ufficialmente le modifiche attraverso i suoi canali informativi, senza fornire dettagli tecnici specifici sui singoli interventi.

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