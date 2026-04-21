Servizi ANAC possibili interruzioni il 22 e 23 aprile | avviso su Acquisti in Rete PA
Il portale Acquisti in Rete PA ha annunciato che i servizi collegati all’Autorità nazionale anticorruzione potrebbero essere temporaneamente interrotti il 22 e 23 aprile. L’avviso riguarda una possibile indisponibilità di alcune funzioni legate all’ANAC, senza indicare dettagli specifici sulle cause o sulla durata delle interruzioni. La comunicazione invita gli utenti a tenere presente questa eventualità durante l’utilizzo del sito nei giorni indicati.
Acquisti in Rete PA segnala una temporanea indisponibilità di parte dei servizi collegati all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). L’avviso, pubblicato agli utenti della piattaforma, è legato a un intervento di manutenzione straordinaria sull’infrastruttura dell’Autorità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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