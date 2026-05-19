Accusato di violenza sessuale ai danni di minori si è detto pronto a dimostrare la sua innocenza
Il 19 maggio si è tenuto l’interrogatorio di garanzia per un uomo di 37 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di minori. L’ex insegnante di religione è stato posto in arresti domiciliari venerdì scorso, in una canonica della periferia urbana. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di essere innocente e di voler dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Le accuse si basano su presunte violenze che, secondo le accuse, sarebbero state commesse contro minori di età inferiore ai diciotto anni.
Si è svolto oggi 19 maggio l'interrogatorio di garanzia ai danni del 37enne ex professore di religione che da venerdì scorso si trova in regime di arresti domiciliari in una canonica della cintura urbana con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime. Nello. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcio
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