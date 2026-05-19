Accusato di violenza sessuale ai danni di minori si è detto pronto a dimostrare la sua innocenza

Il 19 maggio si è tenuto l’interrogatorio di garanzia per un uomo di 37 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di minori. L’ex insegnante di religione è stato posto in arresti domiciliari venerdì scorso, in una canonica della periferia urbana. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di essere innocente e di voler dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Le accuse si basano su presunte violenze che, secondo le accuse, sarebbero state commesse contro minori di età inferiore ai diciotto anni.

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