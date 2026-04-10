Pistoia | l' ordinanza d' arresto non fu tradotta nella sua lingua scarcerato giovane accusato di violenza sessuale

Un giovane di 22 anni, originario del Mali, era stato arrestato a Firenze lo scorso anno con l’accusa di aver violentato e rapinato una donna di 74 anni a Pistoia. L’ordinanza di custodia cautelare non era stata tradotta nella sua lingua madre, e di conseguenza il giovane è stato scarcerato. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella città toscana, con l’uomo coinvolto in un procedimento penale ancora in corso.

Un giovane di 22 anni, originario del Mali, era stato arrestato a Firenze lo scorso anno, con l'accusa di aver violentato e rapinato a Pistoia una donna di 74 anni. Nei giorni scorsi si è aperto il processo, ma nelle scorse ore il Tribunale del Riesame ha disposto l'annullamento dell'ordinanza di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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