Forbidden Fruit anticipazioni 6 marzo | Yildiz cerca di dimostrare la sua innocenza Ender parla con Erim

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, Yildiz cerca di dimostrare la propria innocenza mentre Ender ha una conversazione con Erim. La serie turca continuerà a seguire le vicende dei personaggi principali, con nuovi sviluppi e confronti. La puntata sarà trasmessa il 6 marzo e promette di svelare ulteriori dettagli sulla trama.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Finalmente Ender riuscirà a parlare con Erim, che da quando è tornata è in colera con lei:; Yildiz intanto, cerca di dimostrare in tutti i modi possibili che l piccolo Halitcan è figlio biologico di Halit. Purtroppo però, anche se lei non ha dubbi, il test del DNA dice tutt'altro. Questo è quello che vedremo nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al sabato. L'appuntamento è alle 14.10.