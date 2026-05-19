Accolti in Municipio otto studenti dal Rwanda per il tirocinio infermieristico a Parma
Otto studenti di Infermieristica provenienti dal Rwanda sono arrivati a Parma per un tirocinio di tre mesi. Tra loro ci sono cinque ragazze e tre ragazzi che svolgeranno il percorso formativo in ambito infermieristico. Sono stati accolti questa mattina nel Municipio della città, dove sono stati presentati ufficialmente prima di iniziare le attività pratiche. Il tirocinio si svolgerà presso strutture sanitarie locali e prevede l’assistenza a pazienti e l’apprendimento di procedure cliniche.
Otto studenti di Infermieristica provenienti dal Rwanda – cinque ragazze e tre ragazzi – sono arrivati a Parma per svolgere un tirocinio formativo della durata di tre mesi. Il gruppo è stato accolto in Municipio dall’Assessore alle Politiche Sociali e Abitative del Comune di Parma, Ettore Brianti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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