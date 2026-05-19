Accolti in Municipio otto studenti dal Rwanda per il tirocinio infermieristico a Parma

Otto studenti di Infermieristica provenienti dal Rwanda sono arrivati a Parma per un tirocinio di tre mesi. Tra loro ci sono cinque ragazze e tre ragazzi che svolgeranno il percorso formativo in ambito infermieristico. Sono stati accolti questa mattina nel Municipio della città, dove sono stati presentati ufficialmente prima di iniziare le attività pratiche. Il tirocinio si svolgerà presso strutture sanitarie locali e prevede l’assistenza a pazienti e l’apprendimento di procedure cliniche.

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