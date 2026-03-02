Como otto nuovi poliziotti esperti subito operativi | accolti dal questore Ferri

Quattro uomini e quattro donne sono entrati in servizio questa mattina presso la questura di Como, pronti a rafforzare i servizi di sicurezza cittadina. I nuovi agenti, tutti con esperienza nel settore, sono stati accolti dal questore Ferri e già assegnati alle attività operative della polizia di Stato. La loro presenza si aggiunge alle forze già in servizio in città.

Nuovi rinforzi per la sicurezza in città. Questa mattina la questura di Como ha accolto otto nuovi poliziotti destinati a ricoprire incarichi operativi negli uffici della polizia di Stato.Si tratta di sette agenti e un viceispettore, già effettivi in altre sedi e trasferiti a domanda. Grazie alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Si è insediato il nuovo questore di Como, Filippo Ferri: subito 49 Daspo ai tifosi del Bologna

Filippo Ferri nuovo questore di Como, Sinistra Italiana prende posizione: “Una ferita aperta per la città”Sinistra Italiana di Como esprime forte preoccupazione per la nomina di Filippo Ferri a questore di Como, operativa a partire dal 12 gennaio 2026.

Aggiornamenti e notizie su Como.

Temi più discussi: Furti alla Coin di Termini, indagati 21 tra poliziotti e carabinieri. Fari su una cassiera infedele; Esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha per i raid iraniani; Danneggiamento della teca di Mussolini, avviato il processo a Bellosi. Prossima udienza a giugno; L’Iran designa le forze aeree e marine dell’UE come organizzazioni terroristiche.

Otto nuovi poliziotti per la questura di Como, da oggi in servizioLa polizia di Stato di Como, questa mattina in questura, nella sala riunioni Sabrina Pagliarani, ha accolto otto nuovi poliziotti, sette agenti e un vice ... espansionetv.it

Como, in servizio 8 nuovi poliziotti: sono 7 agenti e un viceispettoreLa Polizia di Stato di Como, questa mattina in Questura, presso la Sala riunioni intitolata all’Agente della Polizia di Stato Sabrina Pagliarani, ha accolto otto nuovi poliziotti, sette agenti e un Vi ... comozero.it

Da CESC a MAX, la missione DOBLETE passa da questi 6 GIORNI. La VIGILIA di COMO-INTER: le ULTIME SEGUI LA DIRETTA youtube.com/watchv=GyineJ… x.com

Como Inter - facebook.com facebook