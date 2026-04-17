Avellino accolti otto Allievi Marescialli | svolgeranno il tirocinio nelle Stazioni dell' Irpinia

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ricevuto otto Allievi Marescialli provenienti dal 14° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Questi allievi svolgeranno il loro tirocinio nelle varie Stazioni dell’Irpinia, iniziando un percorso formativo pratico volto a consolidare le competenze acquisite durante il corso. L’arrivo segna l’inizio di un periodo di formazione sul campo per i nuovi allievi.

Nella costante dedizione alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha accolto otto Allievi Marescialli del 14° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze per l’avvio del loro tirocinio operativo che sarà svolto in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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