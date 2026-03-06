Napoli donna accoltellata sul bus da uno sconosciuto Lui | Volevo attenzione Gratteri

Nella serata di giovedì al Vomero, quartiere di Napoli, una donna di 32 anni è stata ferita con un coltello su un autobus della linea C32 che stava transitando in via Simone Martini intorno alle 21. Un uomo sconosciuto si è avvicinato e ha colpito la donna, mentre poco dopo ha dichiarato di aver agito per attirare l’attenzione di una figura pubblica.

Momenti di forte tensione nella serata di giovedì al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove una donna di 32 anni è stata accoltellata su un autobus della linea C32 mentre il mezzo percorreva via Simone Martini intorno alle 21. L’aggressione, avvenuta sotto gli occhi dei passeggeri, ha provocato il panico a bordo del bus e ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli con ferite al volto e alle braccia. Nonostante le condizioni dolorose e la copiosa perdita di sangue, la donna non è considerata in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe agito senza alcun motivo apparente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

