Il governo ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 25% sui veicoli importati, provocando reazioni di forte disappunto da parte del Parlamento europeo, che ha definito la misura inaccettabile e ha annunciato una risposta. Donald Trump ha inoltre rilasciato dichiarazioni che hanno riacceso le tensioni tra gli Stati Uniti e vari paesi europei, aprendo nuovi fronti diplomatici a livello internazionale.

Donald Trump torna a scuotere lo scenario internazionale con dichiarazioni che riaprono più fronti diplomatici, dall’Europa al Medio Oriente. L’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso dure critiche nei confronti di Italia e Spagna sul dossier iraniano, accusando i due Paesi di un atteggiamento troppo morbido verso Teheran. «Non sono contento dell’Italia e non sono contento della Spagna. Ritengono che sia accettabile che l’Iran possieda armi nucleari», ha dichiarato Trump, rilanciando il tema del nucleare iraniano come uno dei nodi centrali della sicurezza globale. Nel frattempo, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, l’ Iran avrebbe avanzato una nuova proposta negoziale agli Stati Uniti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nuovi dazi al 25% sui veicoli, Trump riaccende le tensioni con l'Europa. Il Parlamento Ue: "E' inaccettabile, risponderemo"

Dazi Usa, Corte Suprema li boccia: «Trump non ha il potere di imporli»

Notizie correlate

Leggi anche: Trump aumenta i dazi per l’Ue: “Al 25% su auto e camion”. Bruxelles reagisce: “Inaccettabile, lui partner inaffidabile”

Si sblocca l’intesa sui dazi, primo via libera del Parlamento Ue all’accordo con gli Usa: «Se Trump sale sopra il 15% salta tutto»Dopo mesi di stallo, è arrivato il primo via libera del Parlamento europeo alla ratifica dell’accordo sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Gli Usa un anno dopo il Liberation Day; Trump: dazi su auto e camion dall'UE salgono al 25%; Borse, Wall Street: Dj piatto, S&P e Nasdaq in rialzo. Trump riaccende la guerra dei dazi con l’Ue; Perché Trump è furioso con la digital tax del Regno Unito.

L’annuncio di Trump: Aumento i dazi sulle auto in UE al 25%, non state rispettando pattiDonald Trump annuncia nuovi dazi al 25% sulle auto europee già da lunedì, accusando l’Ue di non rispettare gli accordi ... fanpage.it

La vendetta di Trump: dazi al 25 per cento sull’automotive europea. L’Ue: «Partner inaffidabile»L’annuncio del tycoon riguarda «auto e camion importati negli Stati Uniti» da paesi dell’Ue. Il presidente ha chiarito che se le aziende europee produrranno in America non ci sarà invece alcun dazio ... editorialedomani.it

#Dazi e nuovi #mercati, il #vinoitaliano riparte da #Londra, prima tappa #WinesExperience. 200 #cantine e collettiva creata da #BolognaFiere & #SlowWine, tra incontri #business per ripensare #export e #masterclass (con prodotti iconici #BoroughMarket) x.com

21 Aprile: oggi nuovi negoziati, il rimborso dei dazi, giovane ucciso dal padre #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook