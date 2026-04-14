Acciaio dall’UE misure per frenare l’eccesso di importazioni

Lunedì 13 aprile, i rappresentanti del Parlamento e del Consiglio Europeo hanno concordato un accordo politico riguardante nuove misure per limitare le importazioni di acciaio. Le decisioni sono state prese per affrontare le conseguenze dell’eccesso di produzione e vendita di acciaio a livello globale. Le misure hanno come obiettivo principale di regolare meglio il mercato e ridurre le importazioni considerate dannose.

Monti e Cuzzilla per Terna, Di Foggia all’Eni, Mariani a.d. di Leonardo. Tutte le nuove nomine pubbliche Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio Salute 4.0, diabete sotto controllo con l’IA: Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio Pnrr, a Napoli 4 mld per 4.400 progetti: spesa al 35%, corsa contro il tempo. Tre cantieri a rischio Usa-Iran, braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Trump: “Teheran vuole un accordo” Lunedì 13 aprile i negoziatori del Parlamento e del Consiglio Europeo hanno raggiunto un accordo politico su nuove misure per contrastare gli effetti negativi dell’eccesso di offerta globale di acciaio.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Acciao, dall’UE misure per frenare l’eccesso di importazioni Addio alle importazioni dalla Russia e più dazi sugli altri Paesi: l'Ue vuole proteggere l'acciaioL'Unione europea vuole proteggere il proprio acciaio dalle distorsioni del mercato causate dalla sovrapproduzione globale. «Garantiamo un futuro competitivo per l'acciaio UE e abbiamo gli strumenti per difenderlo dalla concorrenza sleale.» @EP_President sull'accordo tra Parlamento europeo e Consiglio che introduce misure di contrasto alla sovrapproduzione globale di acciaio i x.com Acciaio e spectrolite si incontrano in un contrasto deciso e vibrante: #RockHard Un equilibrio unico che aggiunge carattere e un tocco di colore elegante a ogni look, dal più essenziale al più audace. Scopri tutta la collezione su Breil.com e nelle migliori gioiell - facebook.com facebook