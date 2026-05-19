Accademia degli Arditi | profonda gratitudine al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

L’Accademia degli Arditi ha annunciato di aver ricevuto un ringraziamento ufficiale da parte del Presidente della Regione Toscana. La comunicazione si riferisce alla sensibilità mostrata nei confronti del Teatro Signorelli e dell’attività culturale promossa dall’istituzione. La nota sottolinea l’apprezzamento per il sostegno e l’attenzione dimostrati dalla Regione Toscana, senza fornire dettagli ulteriori sulle modalità di questa espressione di gratitudine. L’Accademia ha inoltre ringraziato pubblicamente per il riconoscimento.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – L’Accademia degli Arditi esprime profonda gratitudine al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e alla Regione Toscana per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti del Teatro Signorelli e della realtà culturale rappresentata dall’Accademia. Un sentito ringraziamento viene rivolto anche all’Assessore Cristina Manetti e alla Consigliera Roberta Casini per l’attenzione, la disponibilità e l’impegno dimostrati nel seguire la vicenda e nel sostenere il percorso volto alla tutela del Teatro Signorelli e dell’Accademia. Il contributo economico riconosciuto dalla Regione, pur nella sua contenuta... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accademia degli Arditi: profonda gratitudine al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Elezioni 26. FdI: "Quale Toscana rappresenta il presidente Eugenio Giani?" Eugenio Giani. Presidente Toscana: "Anche se il rischio resta contenuto,Il campanello d’allarme in Toscana è suonato forte intorno alle 11 quando il Ministero della salute si è messo in contatto con la Regione.