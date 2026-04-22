Elezioni 26 FdI | Quale Toscana rappresenta il presidente Eugenio Giani?

Dopo la visita del presidente della regione in città, i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia hanno sollevato dubbi sulla reale rappresentanza territoriale del governatore. Alessio Mattesini, segretario provinciale, e Mirko Latorraca, coordinatore comunale di FdI Arezzo, hanno chiesto quale versione della Toscana il presidente intenda rappresentare, evidenziando così un confronto sulle diverse prospettive politiche e territoriali presenti nella regione.