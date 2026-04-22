Elezioni 26 FdI | Quale Toscana rappresenta il presidente Eugenio Giani?
Dopo la visita del presidente della regione in città, i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia hanno sollevato dubbi sulla reale rappresentanza territoriale del governatore. Alessio Mattesini, segretario provinciale, e Mirko Latorraca, coordinatore comunale di FdI Arezzo, hanno chiesto quale versione della Toscana il presidente intenda rappresentare, evidenziando così un confronto sulle diverse prospettive politiche e territoriali presenti nella regione.
“Quale Toscana intende rappresentare il presidente Eugenio Giani?”. Sono il segretario provinciale e il coordinatore comunale di FdI Arezzo, Alessio Mattesini e Mirko Latorraca, a porsi la domanda all'indomani dell'arrivo in città del presidente della Regione che, nella giornata di ieri, è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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