Eugenio Giani Presidente Toscana | Anche se il rischio resta contenuto

Alle undici di questa mattina, il Ministero della salute ha contattato la Regione Toscana, segnalando un rischio ancora contenuto ma presente. Il presidente della regione ha commentato sulla situazione, evidenziando che il livello di attenzione rimane alto nonostante la relativa stabilità del rischio. La comunicazione tra le autorità si è concentrata sulla valutazione di eventuali sviluppi e sulla gestione delle misure da adottare.

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Il campanello d’allarme in Toscana è suonato forte intorno alle 11 quando il Ministero della salute si è messo in contatto con la Regione. Messaggio asciutto: nella lista dei quattro italiani sbarcati a Roma dal volo Klm Airlink 4Z 132 da Johannesburg dello scorso 25 aprile e potenzialmente entrati in contatto con l’anziana deceduta in Sudafrica a causa dell’ Hantavirus, figura anche una 37enne domiciliata a Firenze. La donna avrebbe avuto un contatto relativamente ravvicinato al momento dell’imbarco, e anche per qualche minuto a bordo del volo sul quale era appunto salita anche la 69enne, prima di accusare un malore ed essere riportata a terra.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eugenio Giani. Presidente Toscana: "Anche se il rischio resta contenuto, ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Elezioni 26. FdI: "Quale Toscana rappresenta il presidente Eugenio Giani?" Leggi anche: Francigena patrimonio Unesco. Il presidente Eugenio Giani ‘accende’ il Forum annuale