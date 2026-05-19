Accadde oggi | 19 maggio in Italia si dice addio alla società patriarcale

Il 19 maggio rappresenta una data significativa in Italia, poiché si ricorda il momento in cui si è verificato un cambiamento nelle dinamiche sociali e familiari. Fino a quel giorno, nei rapporti patrimoniali e personali, all’interno delle famiglie si applicava un modello patriarcale. Questo sistema influenzava le decisioni e le responsabilità all’interno delle unità familiari, con ruoli e poteri tradizionalmente assegnati agli uomini. La data segna quindi una svolta nella storia delle relazioni familiari nel paese.

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Il 19 maggio 1975, con una nuova legge che prevedeva la modifica del diritto di famiglia, l’Italia disse addio alla società patriarcale: fu un momento storico fondamentale. Fino ad allora, infatti, sia nei rapporti patrimoniali che in quelli personali, nella famiglia vigeva la subordinazione della moglie al marito, mentre risultavano discriminati i figli naturali illegittimi, ossia quelli nati fuori dal matrimonio.Con la riforma, venne dato un senso più democratico al concetto di famiglia, dando la uguale parità tra i coniugi, posta come base imprescindibile, e con essa nacquero la comunione dei beni come regime patrimoniale automatico, mentre la potestà patriarcale sui figli venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 19 maggio, in Italia si dice addio alla società patriarcale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Accadde oggi: 5 maggio, l’OMS dichiara la fine della pandemia Covid-19Il 5 maggio 2023 l’Oms dichiarò la fine della pandemia Covid: “Non è più un’emergenza globale”. Leggi anche: Almanacco | Martedì 19 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ACCADDE OGGI: 10 maggio 2014, Javier #Zanetti dice addio al calcio Dopo 858 partite e 19 stagioni in nerazzurro, 12 anni fa Javier Zanetti diceva addio al calcio #JZ4 #InterForever #OnThisDay #Inter x.com Almanacco | Martedì 19 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoPer rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero. modenatoday.it