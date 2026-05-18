Almanacco | Martedì 19 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 19 maggio, secondo il calendario gregoriano, è il 139º giorno dell'anno, con 226 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di San Celestino V. Tra gli eventi storici avvenuti in passato, nel 1919, si ricorda il passaggio di Mustafa Kemal Atatürk, figura di rilievo legata alla storia della Turchia. Nel proverbio del mese di maggio si dice che se il mese è fresco, vanno bene le fave e anche il formento.

Lunedì 19 Maggio è il 139° giorno del calendario gregoriano. Mancano 226 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Celestino VProverbio di MaggioSe maggio va fresco va ben la fava e anco il formentoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1919 – Mustafa Kemal Atatürk si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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