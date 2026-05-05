Il 5 maggio 2023 l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato ufficialmente la fine della pandemia di Covid-19, dichiarando che la situazione non rappresenta più un’emergenza globale. Durante il periodo di diffusione, si stimano circa 7 milioni di decessi ufficiali, anche se si ipotizza che il numero reale fosse superiore. Con questa comunicazione, l’OMS ha concluso un capitolo importante nella gestione internazionale della crisi sanitaria.

Il 5 maggio 2023 l’Oms dichiarò la fine della pandemia Covid: “Non è più un’emergenza globale”. La decisione fu ufficializzata dopo l’analisi della situazione epidemiologica. La pandemia era stata dichiarata nel 2020, classificata come PHEIC (Public Health Emergency of International Concern).Furono circa 7 milioni, i morti riportati dall’Oms, anche se la stima era certamente maggiore.Il direttore generale dell’OMS convocò in seguito un comitato per formulare raccomandazioni permanenti per la gestione a lungo termine di SARS-CoV-2 sulla base del nuovo Piano strategico di preparazione e risposta al COVID-19 nel periodo 2023-2025, progettato per guidare i paesi nella transizione alla gestione a lungo termine del COVID-19.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 5 maggio, l’OMS dichiara la fine della pandemia Covid-19

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