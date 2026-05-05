Accadde oggi | 5 maggio l’OMS dichiara la fine della pandemia Covid-19

Da fremondoweb.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 maggio 2023 l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato ufficialmente la fine della pandemia di Covid-19, dichiarando che la situazione non rappresenta più un’emergenza globale. Durante il periodo di diffusione, si stimano circa 7 milioni di decessi ufficiali, anche se si ipotizza che il numero reale fosse superiore. Con questa comunicazione, l’OMS ha concluso un capitolo importante nella gestione internazionale della crisi sanitaria.

Il 5 maggio 2023 l’Oms dichiarò la fine della pandemia Covid: “Non è più un’emergenza globale”. La decisione fu ufficializzata dopo l’analisi della situazione epidemiologica. La pandemia era stata dichiarata nel 2020, classificata come PHEIC (Public Health Emergency of International Concern).Furono circa 7 milioni, i morti riportati dall’Oms, anche se la stima era certamente maggiore.Il direttore generale dell’OMS convocò in seguito un comitato per formulare raccomandazioni permanenti per la gestione a lungo termine di SARS-CoV-2 sulla base del nuovo Piano strategico di preparazione e risposta al COVID-19 nel periodo 2023-2025, progettato per guidare i paesi nella transizione alla gestione a lungo termine del COVID-19.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 5 maggio l8217oms dichiara la fine della pandemia covid 19
© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 5 maggio, l’OMS dichiara la fine della pandemia Covid-19

Notizie correlate

Accadde oggi: 8 marzo, la Spagnola è la grave pandemia del XX secoloL’influenza Spagnola fu così chiamata perché i primi casi accertati e denunciati senza censura alcuna furono registrati in Spagna e portati alla...

Covid e bambini, il prezzo nascosto della pandemiaSono passati diversi anni dai mesi più bui della pandemia da Covid-19, eppure non abbiamo ancora iniziato davvero a fare i conti con gli effetti a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Almanacco | Martedì 5 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Giornata internazionale delle ostetriche dedicata a donne in dolce attesa e neomamme; L'oroscopo di martedì 5 maggio 2026: le stelle sotto la Torre; Accadde oggi: 2 maggio, la morte di Leonardo Da Vinci.

accadde oggi 5 maggioAlmanacco | Martedì 5 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoPrimo volo di una linea aerea italiana del dopoguerra, lungo la tratta Torino – Catania con scalo a Roma: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

accadde oggi 5 maggioOggi 5 Maggio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoIl 5 maggio è il 125º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e concreto, con una forte capacità di costruire e organizzare. Fatti salienti: Nel 1862 nascono le Poste Italiane ... vicenzatoday.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.